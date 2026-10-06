कानपुर: डीसीपी ट्रैफिक ने भौंती बाईपास पर एसी बसों का किया सेफ्टी चेक, यात्रियों को दी ये नसीहत

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इसपर चालक और परिचालकों से सख्त लहजे में कहा कि यात्रियों के चढ़ते ही हवाई जहाज की तरह बताएं कि यदि दुर्घटना हो तो किस तरह से बाहर निकलें। अगली बार निरीक्षण में यदि यात्रियों ने पूछताछ में यह जानकारी मिलने से इनकार किया तो चालक और परिचालकों को जेल भेजा जाएगा। इससे पहले फोर्स ने कई बसों को रुकवा कर उनके चालकों का एल्कोहल टेस्ट करने के साथ ही सुरक्षा मानक देखे।

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एसी बसों में पूर्व में हुई दुर्घटनाओं को लेकर मंगलवार देर शाम डीसीपी ट्रैफिक अभयनाथ त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। भौंती बाईपास के पास कई एसी और स्लीपर बसों का जायजा किया। अधिकतर बसों में लगी आपातकालीन खिड़की पर्दों से ढकी मिलीं। कई के फायर एक्सटिंग्विशर भी गायब थे।