{"_id":"6ac4f821c96c09544302f5a4","slug":"kanpur-thai-woman-defrauded-of-60-lakh-accused-of-pressuring-her-to-convert-2026-10-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर रचाई शादी: बिजनेस के नाम पर लिए 60 लाख रुपये, वापस मांगने पर बनाया धर्मांतरण का दबाव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मामला अनवरगंज का होने के कारण पूरा मामला संबंधित थाने भेजकर जांच एसीपी अनवरगंज को दी गई। थाईलैंड निवासी 25 वर्षीय युवती अपर्सोन ने एडीसीपी को बताया कि चार साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती लाटूश रोड निवासी युवक मोहम्मद इरफान से हुई थी। इसके बाद इरफान का थाईलैंड आना-जाना शुरू हो गया तो दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। इरफान ने उसे अपने प्रेमजाल में फांसा और फिर शादी का प्रस्ताव रख दिया। विज्ञापन थाईलैंड से आई युवती ने अनवरगंज निवासी शादीशुदा युवक पर 60 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मंगलवार को एडीसीपी पूर्वी शिवासिंह के कार्यालय पहुंची विदेशी युवती ने कहा कि युवक ने न सिर्फ झूठ बोलकर उससे शादी की बल्कि अब रुपये वापस मांगने पर भारत आकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। एडीसीपी का कहना है कि युवती की शिकायत पर तत्काल टीम भेजकर आरोपी को भी पकड़वा लिया गया है।

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तब तक इरफान ने उसे नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। युवती के मुताबिक करीब डेढ़ वर्ष पूर्व दोनों ने थाईलैंड की रीति-रिवाज से शादी भी कर ली। आरोप है कि इसके बाद से ही इरफान उससे बिजनेस के नाम पर रुपये मांगने लगा। सात-आठ माह के भीतर इरफान ने उससे करीब 20 लाख बाहत (60 लाख) लिए।





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