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कानपुर: बदहाल हुआ कुरसौली का सामुदायिक शौचालय, चटक गईं दीवारें...प्लास्टर भी गिरा

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 01 Nov 2026 01:58 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 01:58 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक के कुरसौली गांव का सामुदायिक शौचालय बुरी तरह बदहाल हो चुका है। सामुदायिक शौचालय की दीवारें घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के चलते दीवारें चटक गई है। प्लास्टर भी झर रहा है। ... और पढ़ें

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