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कानपुर: कृपा धाम मंदिर में गूंजे कन्हैया के जयकारे, धूमधाम से मनाया गया छठी महोत्सव

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:42 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:42 PM IST







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कृपा धाम मंदिर में संस्थापक सुनील कपूर व सपना कपूर की मौजूदगी में श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव मनाया गया। अभिषेक के बाद कढ़ी-चावल व दही-बड़े के विशाल भंडारे और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। ... और पढ़ें

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