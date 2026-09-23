कानपुर: पारस अस्पताल में अब रोबोटिक सर्जरी से कैंसर का इलाज हुआ आसान

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सिंहपुर स्थित पारस अस्पताल में कैंसर से ग्रसित जटिल अंगों के ऑपरेशन के लिए रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में डॉक्टरों ने बताया कि इस विधि से उन अंगों का आसानी से ऑपरेशन किया जा सकता है जहां डॉक्टरों के हाथ पहुंचने में दिक्कते होती हैं। इस विधि में बहुत ही सूक्ष्म चीरा लगता है और रोबोटिक विधि से काटे गए अंगों में टाके भी लगाए जाते है।

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