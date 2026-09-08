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कानपुर: एक साल में ही उधड़ी नहर पटरी मार्ग की सूरत, एक दर्जन गांवों के हजारों लोग परेशान

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 08 Sep 2026 12:39 PM IST Updated Tue, 08 Sep 2026 12:39 PM IST







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नानकारी और आसपास के एक दर्जन गांवों को शहर से जोड़ने वाला नहर पटरी मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। साल भर पहले बनी इस सड़क पर सैकड़ों गड्ढे होने से रोजाना 5 से 6 हजार राहगीरों की जान जोखिम में पड़ रही है। ... और पढ़ें

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