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कानपुर: नोन नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के चौड़ीकरण का काम हुआ ठप

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST







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मंधना बिठूर रोड चौड़ीकरण के तहत नोन नदी के पुल का निर्माण कार्य नदी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से ठप हो गया है। वर्किंग साइट का जलभराव की वजह से काम को रोकना पड़ा है। जलस्तर के कम होने के बाद ही अब दोबारा पुल के निर्माण का काम शुरू हो सकेगा। ... और पढ़ें

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