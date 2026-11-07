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कानपुर: युवक के सिर पर फोड़ी बोतल, कॉलर पकड़कर जड़े ताबड़तोड़ थप्पड़, देखें वीडियो

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 07 Nov 2026 01:29 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 01:29 PM IST







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कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सिविल लाइंस के एक नामी पब के बाहर देर रात युवकों के दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में सिर पर कांच की बोतल फोड़ने और ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ... और पढ़ें

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