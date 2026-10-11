कानपुर: नहर में उतराता मिला नवजात का शव, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया

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पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार दोपहर नवजात का शव नहर में उतराता देख इलाकाई लोगों की भीड़ लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस नहर के आसपास स्थित गांव व अस्पतालों से जानकारी जुटा रही है। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि शव करीब 24 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। जानकारी जुटाई जा रही है।

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