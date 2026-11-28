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कानपुर: बीएलओ वोटर आईडी कार्ड समेत अन्य शिकायतें कर रहे दर्ज

Shikha Pandey

Updated Sat, 28 Nov 2026 09:52 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 09:52 PM IST







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चकेरी के कृष्णा नगर स्थित नागर जी इंटर कॉलेज में बीएलओ बैठे हुए है। आगामी चुनाव को लेकर वोटर आईडी में हुई गड़बड़ियों को लेकर शिकायते दर्ज रहे है। ... और पढ़ें

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