कानपुर: भाजपा नेता के हाथ-पैर टेप से बांधकर मुंह में ठूंसा तौलिया और 34 लाख लूटे

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सेन पश्चिम पारा में सोमवार देर रात भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश सचिव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव को दो नकाबपोश बदमाश तमंचे के बल पर बंधक बनाकर 34 लाख का माल लूट ले गए। भागने से पहले बदमाशों ने रमेश के हाथ-पैर टेप से बांधे और मुंह में तौलियां ठूंसकर उसे गमछे और टेप से कस दिया। इसके बाद उन्हें बाथरूम में डाल दिया। कुछ देर बाद रमेश ने खुद को खोलकर साथियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड भी मौके पर पहुंचा। फुटेज के मुताबिक पूरी घटना 37 मिनट के भीतर हुई है। सीसीटीवी कैमरों में भी बदमाश रात 10 बजकर 20 मिनट पर घुसते और 11 बजकर 37 मिनट पर पीछे की दीवार फांदकर भागते दिखे। अपर पुलिस आयुक्त डॉ विपिन ताडा के मुताबिक बदमाश कमरे में मौजूद लाइसेंसी असलहे और रमेश का मोबाइल छोड़ गए हैं। फिलहाल खुलासे के लिए आठ टीमें लगीं हैं। दो दिनों के भीतर घटना का खुलासा किया जाएगा। घटना में किसी करीबी का हाथ होने की भी आशंका है।

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