कानपुर: अंडर-13 क्रिकेट कैंप में खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी परखी

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कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रथम सुनील तिवारी अंडर-13 इंटर एकेडमी लीग से चयनित 30 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन शनिवार को टी-20 मैच का आयोजन हुआ। एचबीटीयू वेस्ट कैंपस मैदान पर आयोजित इस मैच के जरिए मुख्य कोच डॉ. विकास यादव और सहायक कोच दिनेश कुमार ने युवा खिलाड़ियों की बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग कौशल का गहन मूल्यांकन किया। मुकाबले की पहली पारी में टीम ए ने 16 ओवरों में 7 विकेट गंवाकर 98 रन बनाए।

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