कानपुर: बुजुर्ग ने घर में खाया जहरीला पदार्थ, प्रोस्टेट कैंसर से थे परेशान, हैलट में तोड़ा दम, जांच शुरू

कानपुर: बुजुर्ग ने घर में खाया जहरीला पदार्थ, प्रोस्टेट कैंसर से थे परेशान, हैलट में तोड़ा दम, जांच शुरू
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र स्थित ओमपुरवा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग ने प्रोस्टेट कैंसर की गंभीर बीमारी से परेशान होकर घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद वह चमनगंज के हीरागंज स्थित अपने छोटे भाई के घर पहुंचे और परिजनों को इसकी जानकारी दी। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई।
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कानपुर में प्रोस्टेट कैंसर से परेशान चकेरी के ओमपुरवा निवासी बब्बू जायसवाल (65) ने शुक्रवार को अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद वह चमनगंज के हीरागंज स्थित छोटे भाई के घर पहुंच गए। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल ले गए, जहां देर रात करीब तीन बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
परिजनों के मुताबिक, वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और बीमारी के चलते परेशान रहते थे। बब्बू प्राइवेटकर्मी थे। उनके भतीजे शुभम जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे चाचा जहरीला पदार्थ खाने के बाद उनके हीरागंज स्थित घर पहुंचे। उन्होंने बीमारी से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाने की बात बताई। इसके बाद परिजन उन्हें आनन-फानन में हैलट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
परिजन के मुताबिक, बब्बू का करीब 45 साल पहले पत्नी से तलाक हो गया था। इसके बाद से वह अकेले रह रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चमनगंज थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।