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कानपुर: शुक्लागंज में एयरफोर्स कर्मी अमरदीप वर्मा को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 12 Sep 2026 10:33 AM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 10:33 AM IST







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शुक्लागंज के बक्खा खेड़ा निवासी एयरफोर्स कर्मी अमरदीप वर्मा (27) का सड़क हादसे में घायल होने के चार महीने बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। शुक्रवार को मिश्रा कॉलोनी पक्का घाट पर सैन्य सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ... और पढ़ें

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