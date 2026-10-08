कानपुर: कोयला नगर फ्लाईओवर पर हादसा, ट्रक से टकराकर स्विगी जा रहा बाइक सवार घायल

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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला नगर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। फतेहपुर से नौबस्ता स्विगी में काम के सिलसिले में जा रहे बाइक सवार 23 वर्षीय युवक रोहित की बाइक आगे चल रहे ट्रक के अचानक ब्रेक मारने से पीछे से टकरा गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एनएचएआई की एम्बुलेंस टीम ने घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए मान्यवर कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया है।

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