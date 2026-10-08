कानपुर: तलाक-तलाक-तलाक, बच्चों के सामने तोड़ा 16 साल का रिश्ता, दो महीने भटकी पीड़िता, पति समेत पांच पर FIR

कानपुर में बच्चों के सामने पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कहकर 16 साल पुराने रिश्ते को पलभर में खत्म कर दिया। चमनगंज के प्रेमनगर में दूसरी महिला से संबंध का विरोध करने पर विवाहिता को कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और 12 अगस्त की रात पति ने दोनों बेटों की मौजूदगी में तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। दो महीने तक पीड़िता कभी महिला थाना, तो कभी शरई अदालत के चक्कर काटती रही।

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शरई अदालत से तलाक की पुष्टि होने के बाद चमनगंज थाने में पति समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आफरीन(35) ने बताया कि 2010 में प्रेमनगर निवासी रेहान हुसैन से उनका निकाह हुआ था। आरोप है कि निकाह से पहले रेहान के एक महिला से संबंध थे, जो शादी के बाद भी रहा। विरोध पर पति रेहान, सास सुल्ताना बेगम, ननद सायमा व कहकशां और बहनोई नसीम ने रुपयों की मांग कर उन्हें प्रताड़ित किया।