एकता गुप्ता हत्याकांड: पुलिस की ढिलाई से शव बना कंकाल, 1011 दिन से डीएनए रिपोर्ट का है इंतजार, कल होगी गवाही

पुलिस सूत्रानुसार किसी भी आमतौर पर किसी भी कंकाल की डीएनए की रिपोर्ट 45 दिनों से 90 दिनों के भीतर आ जाती है। एकता के मामले में पहली लापरवाही तो आरोपी की गिरफ्तारी में हुई। चार माह का समय मिट्टी में दफन शव को कंकाल बनाने के लिए काफी होता है और एकता केस में भी यही हुआ, जब तक शव मिला, तब तक वह कंकाल बन चुका था। रही सही कसर बाद के अधिकारियों ने पूरी कर दी। फजीहत से बचने के लिए डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाने का मानो कोई प्रयास ही नहीं किया गया। इसके बाद कुछ अधिकारियों और कोतवाली प्रभारी का तबादला हुआ, फिर नए लोगों ने चार्जशीट को ही केस की अंतिम कार्रवाई मानकर चुप्पी साध ली।