पोता बना हैवान: ‘जमीन-मकान का लालच’, हंसिया के वार से दादी की हत्या, पुलिस से बोला- हम पर कुछ सवार हो गया था

फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज क्षेत्र में थाना प्रभारी निरीक्षक ने कमरे की कुंडी खोलकर किशोर को बाहर निकाला और उससे पूछताछ की तो वह प्रभारी निरीक्षक से बोला अंकल हमसे क्या हो गया है, हमें नहीं मालूम। पुलिस पकड़कर थाने ले जाने लगी, तो बोला हमें अब कहा ले जा रहे हो। प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि तुम्हें सही जगह भेजा जा रहा है।

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इस दौरान उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। इस बीच एक सिपाही ने कहा कि चोरी करते थे तो बोला कि खर्च करने के लिए रुपये नहीं होते थे तो चोरी कर लेते थे। उससे पूछा कि दादी को क्या लूटने के लिए मार डाला तो बोला नहीं। हमसे क्या हुआ हमें पता नहीं है। हम पर कुछ सवार हो गया था। तभी यह सब हो गया है। थाने पहुंचने पर भी वह आराम से बैठा रहा और कोई कुछ पूछता तो वह उसका जवाब भी दे रहा था। उसे दादी की हत्या करने और बहन को घायल करने का कोई पछतावा नहीं था।