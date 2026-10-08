उमा हत्याकांड: ‘37 दिन बाद भी अनसुलझी गुत्थी’, पुलिस ने नए सिरे से शुरू की तफ्तीश, फिर बेटे पर टिकी शक की सुई

कानपुर में रावतपुर के मसवानपुर में एक माह पहले हुई 65 वर्षीय उमा की हत्या की पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। इस बार भी पुलिस के शक की सुई उमा के बेटे अमरीष पर टिकी है। इसी के चलते पुलिस ने बुधवार को अमरीष का उसकी पत्नी और एक महिला रिश्तेदार से आमना-सामना कराया।

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मसवानपुर चौकी में तीनों को साथ बैठाकर करीब 12 सवाल पूछे गए, लेकिन उनके जवाब से पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि मामले में अभी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है।