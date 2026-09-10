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कानपुर: आशा की ओर एक कदम’: पीपीएन कॉलेज में आत्महत्या रोकथाम पर हुई लघु नाटिका प्रतियोगिता

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:49 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:49 PM IST







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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर पीपीएन (पीजी) कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग की ओर से ‘आत्महत्या रोकथाम : आशा की ओर एक कदम’ विषय पर लघु नाटिका प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य, संवाद और भावनात्मक सहयोग के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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