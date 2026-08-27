कानपुर विमान हादसे की जांच शुरू, डीजीसीए की टीम पहुंची; दिल्ली से भी आएंगे विशेषज्ञ

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नत्थूपुरवा में हुए विमान हादसे के बाद जांच का सिलसिला तेज हो गया है। हादसे की जांच के लिए लखनऊ से डीजीसीए की टीम कानपुर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने हादसे से जुड़े मलबे को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीजी मोहम्मद अख्तर ने बताया कि हादसे की विस्तृत जांच के लिए सुबह एक और टीम पहुंचेगी, जिसमें दिल्ली के सदस्य भी शामिल होंगे।

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