कानपुर: जर्जर मकान भरभराकर गिरा, गली में फैला मलबे का ढेर, बाल-बाल बचे लोग, बोले- हो सकता था बड़ा हादसा

कानपुर में बिरहाना रोड की नील वाली गली में शनिवार दोपहर एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान गिरने के दौरान गली में कोई राहगीर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मलबा गली में फैलने से रास्ता भी प्रभावित हुआ।

विज्ञापन



वायरल वीडियो में मकान की जर्जर हालत और ढही हुई दीवारों का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों के मुताबिक मकान काफी समय से जर्जर था और उसमें कोई नहीं रहता था। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण आसपास की मिट्टी लगातार धंस रही थी।