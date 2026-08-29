कानपुर: जर्जर मकान भरभराकर गिरा, गली में फैला मलबे का ढेर, बाल-बाल बचे लोग, बोले- हो सकता था बड़ा हादसा

कानपुर: जर्जर मकान भरभराकर गिरा, गली में फैला मलबे का ढेर, बाल-बाल बचे लोग, बोले- हो सकता था बड़ा हादसा
Kanpur News: बिरहाना रोड स्थित नील वाली गली में बारिश के चलते एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान खाली होने और हादसे के वक्त गली में किसी के न होने से बड़ा हादसा टल गया। मलबे के सड़क पर फैलने से रास्ता बाधित हो गया है।
विस्तार
कानपुर में बिरहाना रोड की नील वाली गली में शनिवार दोपहर एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर ढह गया। मकान गिरने के दौरान गली में कोई राहगीर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मलबा गली में फैलने से रास्ता भी प्रभावित हुआ।
वायरल वीडियो में मकान की जर्जर हालत और ढही हुई दीवारों का मलबा साफ दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों के मुताबिक मकान काफी समय से जर्जर था और उसमें कोई नहीं रहता था। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण आसपास की मिट्टी लगातार धंस रही थी।
पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया
इसके बावजूद जर्जर भवन की ओर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं गया। मकान ढहने की सूचना पर फीलखाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने हादसे की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को दी, ताकि मलबा हटाने और जर्जर भवन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
हादसे में कोई जनहानि नहीं
स्थानीय लोगों का कहना है कि संकरी गली में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कोई व्यक्ति वहां से नहीं गुजर रहा था। लोगों ने क्षेत्र में जर्जर मकानों का सर्वे कराकर खतरे वाले भवनों को चिन्हित करने और समय रहते कार्रवाई की मांग की है।