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खबर का असर: वाल्मीकि आश्रम के सामने से हटाया कूड़े का ढेर

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST







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वाल्मीकि आश्रम के दूसरे गेट के पास गंदगी का ढेर कई हफ्तों से जमा था। गंदगी की खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब वाल्मीकि आश्रम के गेट के सामने से गंदगी और कूड़े के ढेर को हटा दिया गया है। ... और पढ़ें

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