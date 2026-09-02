खबर का असर: ब्लू वर्ल्ड रामनगर मार्ग को साफ कराने पहुंचे ब्लॉक के अधिकारी

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ब्लू वर्ल्ड से रामनगर समेत तीन गांवो को जोड़ने वाले सड़क पर कचरा डाल इसे अवरुद्ध कर दिया गया था। अमर उजाला ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर चलने के बाद नायब तहसीलदार और कल्याणपुर ब्लॉक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी और ट्रैक्टर से कचरे को हटवाया। इसके बाद सड़क पर आवागमन शुरू हो सका।

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