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कानपुर: चौबेपुर में बंदी माता घाट के पास खनन, नई सड़क टूटने के अंदेशे से ग्रामीणों में रोष

प्रसून शुक्ला

Updated Sun, 13 Sep 2026 04:11 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 04:11 PM IST







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बंदी माता घाट के समीप बड़े पैमाने पर खनन किए जाने का आरोप लगने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि घाट के आसपास लगातार खनन होने से हाल में बनी नई सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। खनन को लेकर ग्रामीणों और खनन में लगे लोगों के बीच कभी भी विवाद की स्थिति बन सकती है। ... और पढ़ें

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