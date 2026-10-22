{"_id":"6ad9fc797aad16b3cd04c55f","slug":"video-household-belongings-reduced-to-ashes-after-gas-cylinder-catches-fire-residents-flee-to-safety-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गैस सिलिंडर में आग लगने से गृहस्थी राख, लोगों ने ने भागकर बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ में पांच किलो के गैस सिलिंडर में आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आग के दौरान सिलिंडर फटने से कंपाउंड में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी पहुंचने से पहले पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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