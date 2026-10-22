कानपुर हादसा: स्कूली बस और अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, जांच शुरू

कानपुर में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में स्कूली बस और अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई। स्वरूप नगर में कैंसर अस्पताल के पास चारा लेने जा रहे दूध का व्यापार करने वाले ऋतुराज सिंह (36) की जान चली गई, जबकि बिधनू में बाइक सवार ब्रजेंद्र सिंह (20) ने दम तोड़ दिया।

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स्वरूप नगर थानाक्षेत्र में जीटी रोड पर कैंसर अस्पताल के पास तेज रफ्तार स्कूली बस ने काकादेव के ओ ब्लॉक निवासी ऋतुराज सिंह उर्फ सोनू को कुचल दिया। वह चारा लेने जा रहे थे। गंभीर हालत में उन्हें हैलट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत से पत्नी राखी और दोनों बच्चे बेसुध हो गए।