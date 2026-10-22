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कानपुर देहात: सपा नेता शिवपाल का तीखा हमला, बोले- तहसील से लेकर ब्लॉक तक बिना पैसे के नहीं हो रहे काम

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:16 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:16 PM IST







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डेरापुर क्षेत्र के उदनापुर में आयोजित एक सम्मान समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है तथा ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर तक बिना रिश्वत के कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है। ... और पढ़ें

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