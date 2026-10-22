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यूपी: कानपुर देहात में बरसे शिवपाल यादव, बोले- भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर, बिना पैसे के नहीं हो रहे का

Thu, 22 Oct 2026 04:35 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 04:35 PM IST
सार

Kanpur News: डेरापुर क्षेत्र के उदनापुर में आयोजित एक सम्मान समारोह में सपk के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है तथा ब्लॉक से लेकर तहसील स्तर तक बिना रिश्वत के कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है।

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Kanpur Dehat Shivpal Yadav says corruption is its peak under BJP government  no work done without paying money
शिवपाल यादव - फोटो : amar ujala

विस्तार
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भाजपा सरकार में किसान, गरीब, नौजवान और महिलाएं परेशान हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तथा ब्लॉक से लेकर तहसील तक बिना पैसे के सरकारी काम नहीं हो रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बृहस्पतिवार को डेरापुर क्षेत्र के उदनापुर में आयोजित सम्मान समारोह में लगाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

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सपा जिला सचिव हिम्मत सिंह यादव के आवास पर आयोजित समारोह में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में झूठ और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं और छापेमारी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में बिजली विभाग के अधिकारी और इंजीनियर इस तरह मनमानी नहीं कर पाते थे।

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ये लोग रहे मौजूद
राम मंदिर के चंदे को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता से जुटाए गए पैसे की चोरी की गई। आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि प्रत्याशियों का फैसला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी से विचार-विमर्श करने के बाद करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हाथ उठवाकर संकल्प दिलाया कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, सभी एकजुट होकर उसे जिताने के लिए काम करेंगे। समारोह में इटावा के सांसद जितेंद्र सिंह दोहरे, पूर्व एमएलसी दिलीप सिंह यादव उर्फ कल्लू यादव, सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार उर्फ बबलू यादव आदि लोग मौजूद रहे।

 

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