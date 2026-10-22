भाजपा सरकार में किसान, गरीब, नौजवान और महिलाएं परेशान हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है तथा ब्लॉक से लेकर तहसील तक बिना पैसे के सरकारी काम नहीं हो रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बृहस्पतिवार को डेरापुर क्षेत्र के उदनापुर में आयोजित सम्मान समारोह में लगाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।

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सपा जिला सचिव हिम्मत सिंह यादव के आवास पर आयोजित समारोह में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में झूठ और भ्रष्टाचार चरम पर है। किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं। बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं और छापेमारी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यकाल में बिजली विभाग के अधिकारी और इंजीनियर इस तरह मनमानी नहीं कर पाते थे।