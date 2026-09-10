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कानपुर: दिन में खिली धूप, दोपहर बाद झमाझम बारिश; रामादेवी चौराहे पर बचते नजर आए लोग

Thu, 10 Sep 2026 05:48 PM IST
प्रसून शुक्ला
Prasoon Shukla प्रसून शुक्ला
Updated Thu, 10 Sep 2026 05:48 PM IST
Heavy Rain Brings Relief After Sunny Weather in Kanpur
गुरुवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली। दिन में धूप निकलने के बाद दोपहर बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज बारिश के दौरान चकेरी के रामादेवी चौराहे पर राहगीर और वाहन सवार बारिश से बचते नजर आए। अचानक बारिश होने से चौराहे पर कुछ देर के लिए लोगों को रुककर बारिश थमने का इंतजार करना पड़ा।
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