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कानपुर: रिहायशी इलाके में वायर फैक्टरी के जनरेटर से लोग परेशान, पुलिस ने बंद कराया

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 10 Sep 2026 02:54 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 02:54 PM IST







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मंधना-कुरसौली मार्ग स्थित शिवनगर मोहल्ले में बिजली के वायर बनाने वाले कारखाने के जनरेटर के शोर से परेशान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। लोगों का कहना था कि रिहायशी इलाके में कारखाने का जनरेटर चलने से तेज आवाज होती है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ रही है। ... और पढ़ें