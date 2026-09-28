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खबर का असर: वन विभाग ने मंधना बिठूर रोड चौड़ीकरण की जद में आ रहे पेड़ों का कटान शुरू किया

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:12 PM IST







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वन विभाग की लापरवाही की वजह से मंधना बिठूर रोड चौड़ीकरण का काम पेड़ों की कटाई न होने की वजह से अटका हुआ था। इस खबर को अमर उजाला ने 23 जुलाई को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब वह विभाग ने पेड़ों का कटान शुरू करवा दिया है। उम्मीद है कि अब चौड़ीकरण के काम मे तेजी आएगी। ... और पढ़ें

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