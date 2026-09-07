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कानपुर: गोपालपुरम में बाढ़ का पानी घटा, मगर रास्ते अब भी डूबे; दो फीट पानी के बीच आवाजाही

Mon, 07 Sep 2026 06:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 06:35 PM IST
Floodwaters recede in Gopalpuram roads remain submerged
गोपालपुरम में पांडु नदी का जलस्तर कुछ इंच कम हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी कम होने के बावजूद लोगों की दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। जलभराव के बीच लोग अब अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रदीप भी बाढ़ के पानी के बीच घर का सामान निकालकर बाहर लाते नजर आए।
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