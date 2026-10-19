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कानपुर: फर्जी मुठभेड़ में 35 साल बाद 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज

Shikha Pandey

Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 06:34 PM IST







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चकेरी के गांधीग्राम में रहने वाले देव प्रसाद पाठक ने फर्जी मुठभेड़ के मामले में 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है जबकि कई जिंदा है। उनका कहना कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते पूरा खेल कराया गया था। ... और पढ़ें

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