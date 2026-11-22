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अशोकनगर स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर्स चर्च में रविवार को खीस्त राजा का पर्व मनाया गया। फादर एंटोनी और राजेश साइमन ने विशेष प्रार्थना की। सेंट एंथोनी चर्च चंदारी के पुरोहित फादर फ्रांसिस जेवियर की अगुवाई में भक्तों ने परम प्रसाद की धार्मिक यात्रा निकाली। फादर थॉमस कुमार ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तलवार या हथियारों से नहीं बल्कि सेवा-प्रेम, नम्रता और आत्म-बलिदान से लोगों के हृदय पर राज करते हैं। उन्होंने शत्रुओं से प्रेम करने, शिष्यों के पांव धोने की सेवा भावना और नम्रता का संदेश साझा किया। इसके बाद महिला भक्तों ने देश की शांति, एकता और कल्याण के लिए प्रार्थना की। अंत में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर राजेश साइमन ने स्वागत किया।

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