कानपुर: चकेरी में रामलीला मैदान में ताड़का वध का किया गया मंचन

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कानपुर: चकेरी में रामलीला मैदान में ताड़का वध का किया गया मंचन
चकेरी के श्याम नगर स्थित श्री श्री सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला मंच पर मंगलवार रात 76 साल पुरानी रामलीला में ताड़का वध का मंचन किया गया। स्थानीय कलाकारों ने दिखाया कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस बाधा डालते थे। यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र राम और विश्वामित्र द्वारा आयोजित किए जा रहे यज्ञ में राक्षस बाधा पहुंचा रहे थे। इस यज्ञ की रक्षा करने हेतु महर्षि विश्वामित्र अयोध्या जाकर राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाने का आग्रह करते हैं। इसके बाद श्रीराम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन के लिए प्रस्थान करते हैं।इस दौरान उनका सामना राक्षसी ताड़का से होता है। महर्षि विश्वामित्र के निर्देश पर भगवान श्रीराम ताड़का का वध करके ऋषि-मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिला देते हैं। इस दौरान संरक्षक राजीव सेतिया, हरमोहन सिंह, गौरव सेतिया, सूरज गौड़, अजय सिंह, बलदेव यादव, राजकुमार रहे।
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