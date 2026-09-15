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कानपुर: दिव्यांग शिक्षकों के नेता का आरोप, पुलिस ने घर से निकलने से रोका; आंदोलन की दी चेतावनी

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 15 Sep 2026 05:48 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 05:48 PM IST







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दिव्यांग बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेकर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने गुजैनी पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया और पूरा पुलिस प्रशासन उनके घर को घेरे हुए है। ... और पढ़ें

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