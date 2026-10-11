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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Deputy Commissioner of Police (Traffic) issues directives during briefing and foot patrol

पुलिस उपायुक्त यातायात ने ब्रीफिंग एवं फुट पेट्रोलिंग कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 11 Oct 2026 11:37 PM IST
Deputy Commissioner of Police (Traffic) issues directives during briefing and foot patrol
पुलिस उपायुक्त यातायात अभय नाथ त्रिपाठी द्वारा रामलीला मैदान, परेड चौराहा पर यातायात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की गई तथा क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, चौराहों पर यातायात का प्रभावी संचालन करने, जाम की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा आमजन के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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