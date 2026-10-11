{"_id":"6acbd05b909d6385760065ac","slug":"video-deputy-commissioner-of-police-traffic-issues-directives-during-briefing-and-foot-patrol-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस उपायुक्त यातायात ने ब्रीफिंग एवं फुट पेट्रोलिंग कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस उपायुक्त यातायात अभय नाथ त्रिपाठी द्वारा रामलीला मैदान, परेड चौराहा पर यातायात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की गई तथा क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग की गई। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने, चौराहों पर यातायात का प्रभावी संचालन करने, जाम की स्थिति उत्पन्न न होने देने तथा आमजन के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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