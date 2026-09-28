{"_id":"6aba528970380170160c5726","slug":"video-culvert-construction-underway-on-mandhana-bithoor-road-without-robust-barricading-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना बिठूर रोड पर बिना मजबूत बैरिकेडिंग के हो रहा पुलिया निर्माण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना बिठूर रोड चौड़ीकरण के तहत ब्लू वर्ल्ड तिराहे के पास पीडब्ल्यूडी पुलिया के निर्माण करवा रहा है। बीते कुछ महीनो में हुए हादसों के बावजूद यहां गहरी खोदाई वाली जगह पर मजबूत बैरिकेडिंग लगाने के बजाय कमजोर बांस की बैरिकेडिंग लगा दी गयी है। इसका कुछ हिस्सा टूट कर गिर भी गया है। ऐसे में रात आने जाने वाहन चालकों के लिए जान का जोखिम बना हुआ है।

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