कानपुर में सीपीआर अवेयरनेस कैंप, विशेषज्ञों ने व्यापारियों को दिया लाइव डेमो

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कानपुर के लाजपत नगर स्थित कार्यालय में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की ओर से रविवार को एक विशेष सीपीआर अवेयरनेस एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। डॉ. केसी भारद्वाज के नेतृत्व में आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने व्यापारियों को अचानक सांस थमने या हार्ट अटैक/कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में मरीज को दिए जाने वाले सीपीआर का लाइव डेमो देकर प्रशिक्षित किया। विशेषज्ञों ने बताया कि एंबुलेंस आने से पहले दिया गया सही सीपीआर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकता है।

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