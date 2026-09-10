{"_id":"6aa276ea4aa0423f42058b53","slug":"video-cctv-cameras-on-bithoor-road-turn-into-showpieces-one-points-downward-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सुरक्षा की निगरानी या सिर्फ दिखावा? बिठूर रोड पर सीसीटीवी कैमरे बदहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर रोड पर निगरानी व्यवस्था के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब शोपीस बने नजर आ रहे हैं। सिंहपुर चौराहे से बिठूर की तरफ बढ़ने पर सड़क किनारे पोल पर लगाए गए कैमरों की स्थिति निगरानी व्यवस्था की बदहाली बयां कर रही है। कैमरों के ऑपरेटिंग बॉक्स के नीचे तार खुले में लटकते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एक कैमरे का फेसिंग होल्डिंग नट-बोल्ट ढीला होने के कारण उसका रुख सड़क की तरफ होने के बजाय सीधे नीचे की ओर हो गया है। ऐसे में कैमरे की निगरानी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं।

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