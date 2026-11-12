भीतरगांव इलाके में नहरें सूखी, खेतों की पलेवा अटकी, सांसद से किसानों ने मांगा पानी

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गेहूं की बुवाई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को पलेवा के लिए नहरों में पानी का इंतजार चल रहा है। आधा सैकड़ा से अधिक गांवों के खेतों की सिंचाई का प्रमुख साधन धरमपुर बंबा अभी तक सूखा पड़ा है। वहीं, इससे निकली माइनरों में खरपतवार और सिल्ट जमा होने से पानी का प्रवाह भी बाधित है। बृहस्पतिवार को क्षेत्रीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने धरमपुर बंबा और उससे जुड़ी माइनरों का निरीक्षण कर सिंचाई व्यवस्था की हकीकत देखी।

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