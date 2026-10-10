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कानपुर के झाड़ी बाबा पुल पर टूटी पड़ी है रेलिंग, उस पर हो रहा स्कूल का प्रचार

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:10 PM IST







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कानपुर के झाड़ी बाबा पुल पर सुरक्षा के लिहाज से गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुल की रेलिंग टूटी पड़ी हुई है, और उस पर बेधड़क स्कूल का प्रचार किया जा रहा है। जर्जर और टूटी रेलिंग किसी बड़े हादसे को खुला आमंत्रण दे रही है, जिससे स्थानीय नागरिकों और राहगीरों में भारी नाराजगी है। ... और पढ़ें

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