कानपुर: स्वरूप नगर में नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर, बाल-बाल बचे लोग

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स्वरूप नगर में गेस्टोलीवर हॉस्पिटल से मटका चौराहा जाने वाले सेल्सटैक्स रोड पर रात करीब 11बजे घटना हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कार चालक कोई सरदार नशे में धुत था। उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। अचानक हुई टक्कर से इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद चालक को लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वह उलटा गालीगलौज और धमकाते हुए तेज रफ्तार में कार लेकर भाग निकला।स्वरूप नगर इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई गई है। पुलिस ने कार की पहचान और उसके चालक तक पहुंचने के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है, ताकि कार के आने-जाने के रास्ते और उसकी पहचान से जुड़े सुराग मिल सकें। एक टीम फुटेज के आधार पर कार को ट्रेस करने में लगी है, जबकि पुलिस चालक की पहचान करने का भी प्रयास कर रही है। पॉश इलाके में देर रात कई गाड़ियों को टक्कर मारने और फिर चालक के मौके से फरार हो जाने की घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।