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कानपुर में अकीदत और उत्साह के साथ मनाया गया बारावफात, परेड से निकला भव्य जुलूस-ए-मोहम्मदी

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 03:16 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 03:16 PM IST







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कानपुर में बारावफात (ईद-मिलादुन्नबी) के पावन पर्व पर शहर के परेड क्षेत्र से भव्य 'जुलूस-ए-मोहम्मदी' निकाला गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत कर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम-ए-पैदाइश पर अमन, भाईचारे और शांति का संदेश दिया। प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था और पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ... और पढ़ें

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