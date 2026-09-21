औरैया में दर्दनाक हादसा: ट्रेलर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 21 Sep 2026 09:56 AM IST
सार
यूपी के औरैया जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। दुर्घटना में पिकअप चालक की दर्दनाक मौत हो गई।
विज्ञापन
विस्तार
सदर कोतवाली क्षेत्र में औरैया-इटावा मार्ग पर फतेहपुर करमपुर के पास सोमवार देर रात तेज रफ्तार पिकअप आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भारामऊ गांव निवासी प्रमोद अवस्थी (28) पिकअप चला रहे थे। रविवार-सोमवार की रात करीब दो बजे फतेहपुर करमपुर के पास पिकअप अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसे में प्रमोद अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को पिकअप से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भारामऊ गांव निवासी प्रमोद अवस्थी (28) पिकअप चला रहे थे। रविवार-सोमवार की रात करीब दो बजे फतेहपुर करमपुर के पास पिकअप अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसे में प्रमोद अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को पिकअप से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन