औरैया में दर्दनाक हादसा: ट्रेलर में पीछे से घुसी तेज रफ्तार पिकअप, चालक की मौत

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कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भारामऊ गांव निवासी प्रमोद अवस्थी (28) पिकअप चला रहे थे। रविवार-सोमवार की रात करीब दो बजे फतेहपुर करमपुर के पास पिकअप अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से जा घुसी। हादसे में प्रमोद अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को पिकअप से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद प्रमोद को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।