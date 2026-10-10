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कानपुर: विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर किया जागरूक, नियमित थैरेपी और पारिवारिक सहयोग जरूरी
कुसुम जन कल्याण समिति के तत्वावधान में बर्रा स्थित सेंटर में शनिवार को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस पर जागरूकता का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम ''सेरेब्रल पाल्सी एक स्थिति है सीमा नहीं'' रखी गई है। मुख्य अतिथि श्रम प्रवर्तन अधिकारी आदर्श कुमार ने शिरकत की। समिति के संस्थापक निदेशक डॉ. नरेंद्र कुमार पांडेय, अध्यक्ष मीरा पांडेय व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने नियमित थैरेपी और पारिवारिक सहयोग पर जोर दिया।
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