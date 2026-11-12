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बबूल के पेड़ों पर करीब एक हजार सफेद बगुलों और काले छोटे हंसों ने बनाया आशियाना, लोगों में कौतूहल
मंधना-सिंहपुर मार्ग पर प्रेमपुर गांव के पास तालाबनुमा बड़े गड्ढों के किनारे बबूल के पेड़ों पर करीब एक हजार सफेद बगुलों और काले छोटे हंसों ने अपना आशियाना बना लिया है। पेड़ों की डालियों पर बड़ी संख्या में पक्षियों को बैठे और घोंसले बनाते देख राहगीर और स्थानीय लोग कौतूहल में पड़ जा रहे हैं। आसपास से गुजरने वाले लोग कुछ देर रुककर पक्षियों की गतिविधियां निहार रहे हैं। सबसे ज्यादा कौतूहल काले छोटे आकार के हंसो को लेकर है। क्षेत्र में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों का डेरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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