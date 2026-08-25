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कन्नौज में खेत में मिला वृद्ध का शव, हत्या की आशंका पर जांच में जुटी पुलिस

प्रसून शुक्ला

Updated Tue, 25 Aug 2026 01:50 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 01:50 PM IST

सदर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर गांव में खेत पर गए वृद्ध का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान शाहमुद्दीन पुत्र हसमत के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। ... और पढ़ें

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