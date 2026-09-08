Kannauj News: कुत्तों के आतंक से ग्रामीण परेशान, दिया ज्ञापन

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ग्राम खल्ला रूपमंगदपुर निवासी कन्हैया लाल पर 14 कुत्तों ने हमला कर दिया था। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कन्हैया को कानपुर रेफर कर दिया था। युवक का हैलट में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गांव के आशु दुबे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि गांव में काफी समय से कुत्तों का आतंक है।कन्हैया पर कुत्तों के हमले के बाद से पूरे गांव और आसपास के इलाके में डर का माहौल व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हिंसक जानवरों के खुलेआम घूमने से राहगीरों और बच्चों की जान को लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान दिया जाए। इस दौरान आशुतोष द्विवेदी, संजीव, सोनू, संतोष कुमार, मुनीश कुमार, श्यामू, अजय, अमित शाक्य, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे।